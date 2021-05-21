Diyarbakır’da 4 yıllık husumetli iki aile törenle barıştı

Kaymaz ve Yıldız aileleri, Bismil Kanaat Önderleri Derneği Barış Komisyonunun çabaları sonucu barıştı.

Barış vesilesiyle Coronavirus (Covid-19) tedbirlerine uygun şekilde bir tören düzenlendi.

İlçe Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen barış töreni, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

"Kardeş kanını dökme gibi gerekçemiz olmamalı"

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen burada yaptığı konuşmada, girişimler sonucu barışmayı kabul eden aile büyüklerine teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Biz millet olarak ecdadımız yokluktan birçok devlet kurdular, devletlerle milletleri yönettiler. Bizler kardeşliği beraberliği nasıl birlikte yaşanacağını öğrenen değil, öğreten bir nesiliz. Kardeşliği biz sadece kendi toplumuza değil, tarihte savaştığımız insanlara da öğrettik. Biz düşünen ve tefekkür eden bir toplum olmak zorundayız. Bizim kardeş kanını dökme gibi gerekçemiz olmamalı. Bundan dolayı, dökülen kanı devam ettirmedikleri ve barıştıklarından dolayı Yıldız ailesini ve Kaymaz ailesini tebrik ediyorum. Bu barış olayının Bismil’le Diyarbakır’a, bölgeye ve tüm Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum. Bütün kinimizi, düşmanlığımızı geride bırakıp ortak kimliklerimiz üzerinde buluşabilecek ortak noktalarda buluşabiliriz. Bu barışta emeği geçen Bismil Kanaat Önderleri Barış komisyon üyeleri Ali Bilmez, Ömer Çalın, Nufer Şen, Mehmet Erdem ve Edip Öztürk’ü tebrik ediyorum." dedi.





