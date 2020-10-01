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Aktüel Diyarbakır'da 4 ton uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Diyarbakır'da 4 ton uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da Yıldırım-7 operasyonu kapsamında; 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin kök kenevir ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 22:14:00 - 2020-10-01 22:16:15

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarma komutanlığı tarafından düzenlenen Yıldırım-7 operasyonu kapsamında 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin kök kenevir ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada operasyona dair ayrıntılar verildi. Açıklamada, Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice’de gerçekleştirilen operasyonda, 2 ton 269 kilogram toz esrar, 1 ton 788 kilogram kubar esrar ve 236 bin 500 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği belirtildi.

 

1 kişi gözaltına alındı

Öte yandan operasyonda 1 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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