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Aktüel Diyarbakır'da 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
Aktüel

Diyarbakır'da 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 18:11:09 -
Diyarbakır'da 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, satan ve sevkiyatını yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Ergani Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Namık Kemal Mahallesi'nde H.U'ya ait evde arama gerçekleştirildi.

Aramada, 4 kilo 800 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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