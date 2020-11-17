  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır'da 308 kilogram esrar ele geçirildi
Aktüel

Diyarbakır'da 308 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 09:13:33 -
Diyarbakır'da 308 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ve Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 308 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla süren Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında, Lice'nin Çavundur, Kocaköy'ün de Boyunlu Mahallesi kırsalında düzenlenen narkoterörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 308 kilogram toz esrar, tabanca, şarjör, 3 elek, likit esrar yapımında kullanılan aparat ile 12 çakmak gazı ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Ele geçirilen esrar ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alındı.

Açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!
Dünya

Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!

Almanya Federal Başsavcılığı, Hükümet Sözcüsü ve aynı zamanda Basın ve Enformasyon Dairesi Başkanı Steffen Seibert'in ofisinde görevli bir k..
Meral Akşener'in ihraç edilen 'Ümit Özdağ' tweeti ortalığı yıktı!
Siyaset

Meral Akşener'in ihraç edilen 'Ümit Özdağ' tweeti ortalığı yıktı!

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla ilgili 'Keşke böyle olmasaydı' açıklamasını yapan Genel Başkan Meral Akşener'in 2016..
Altını olanlar dikkat! Dikkat çeken ifadeler
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Dikkat çeken ifadeler

Merkez Bankası'nın faiz kararı altın fiyatlarını etkileyecek mi? Altın fiyatları düşecek mi, çıkacak mı? İşte yorumlar...

Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay