  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Diyarbakır'da 20 yaşındaki genç önce annesini, ardından kendini vurdu!
Yerel

Diyarbakır'da 20 yaşındaki genç önce annesini, ardından kendini vurdu!

Diyarbakır’da annesini silahla vurarak yaralayan genç, ardından silahı kafasına dayayıp kendini vurdu. Ağır yaralanan anne ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 21:17:00 - 2022-07-25 21:23:19
Diyarbakır'da 20 yaşındaki genç önce annesini, ardından kendini vurdu!

Diyarbakır’da annesini silahla vurarak yaralayan genç, ardından silahı kafasına dayayıp kendini vurdu. Ağır yaralanan anne ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Fırat Bulvarı'nda bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki Ömer Ş. annesi Sabiha Ş.’yi (46) evde yemek yaparken sırtından silahla vurdu. Panikle oturma odasına koşan genç, ardından silahı kafasına dayayarak ateşledi. Olaya şahit olan evdeki gencin kız kardeşi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık çalışanları, anne ve oğlunu ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Anne ve oğlunun hayati tehlikesi devam ederken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Ömer Ş.'nin Fen Lisesi mezunu olduğu ve İstanbul’da mühendislik fakültesinde okuduğu öğrenildi.

Dispozofobi (çöp toplama, biriktirme) hastalığı nedir? Dispozofobi belirtileri, nedenleri ve tedavisi
Dispozofobi (çöp toplama, biriktirme) hastalığı nedir? Dispozofobi belirtileri, nedenleri ve tedavisi

Sağlık

Dispozofobi (çöp toplama, biriktirme) hastalığı nedir? Dispozofobi belirtileri, nedenleri ve tedavisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23