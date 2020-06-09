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Aktüel

Diyarbakır'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:13:10 -
Diyarbakır'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında düzenlenen, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Silvan'ın Dağcılar Köyü Üçdirek mezrasında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Turgut Duman Operasyonu'nda, ormanlık alanda sağlanan temas neticesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzeri arandı.

Teröristlerin üst aramasında 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 2 el bombası, uzun namlulu silahlara ait değişik çaplarda 275 fişek, 10 şarjör, el telsizi, gündüz el dürbünü ve 8 kütüklük bulundu.

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