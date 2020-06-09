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Aktüel

Diyarbakır’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde teröristlerle sağlanan sıcak temasta, 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:07:19 -
Diyarbakır’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde teröristlerle sağlanan sıcak temasta, 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Silvan ilçesi Dağcılar köyü kırsalında istihbarata dayalı operasyon gerçekleştirildi. Ormanlık alanda teröristlerle sağlanan sıcak temasta 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Operasyonun ardından bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.

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