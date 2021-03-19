Diyarbakır'da 160 tarihi eser ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 160 tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin ellerindeki tarihi eserleri 250 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi edindi.

Şüpheliler, Çınar ilçesinin Yuvacık Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Zanlıların araçları ve üst aramalarında, 107 bronz ve gümüş sikke, 8 yüzük, 2 mızrak ucu, 2 savaş baltası, farklı ölçü ve modelde 28 obje ile 13 çömlek (amfora) ele geçirildi.

Tarihi eserler, muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.