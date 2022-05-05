Diyarbakır–Batman Bölgesel Tren sefer saatleri kaç? Diyarbakır–Batman tren ücretleri ne kadar?

Diyarbakır-Batman seferleri yenilenen tren setleriyle yarın başlıyor. Bölgesel tren biletlerinin satışı online olarak yapılmamaktadır. Biletinizi seyahat gününde istasyon gişelerinden satın alabilirsiniz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Diyarbakır-Batman Bölgesel Treni'nin 4 kompartıman vagonuyla ve 240 koltuk kapasitesiyle, günlük karşılıklı 4 seferle bölge halkına hizmet verdiğini kaydetti.

Diyarbakır–Batman Bölgesel Tren sefer saatleri kaç?

Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Daha önce kullanılan vagonlara oranla daha konforlu olan DMU setler, engelli vatandaşlarımız için de kolayca erişilebilir şekilde tasarlandı. Engelliler için 2 adet tekerlekli sandalye bölümü, engelli tuvalet, klima, ergonomik koltuklar yolculuğu daha keyifli hale getirecek. Diyarbakır–Batman Bölgesel Treni, Batman'dan saat 05.30 ve saat 15.00'te, Diyarbakır'dan ise saat 09.00 ve saat 17.30'da hareket edecek."

Diyarbakır Batman tren bileti fiyatları:

Diyarbakır-Batman Bölgesel treni tam bilet fiyatı 14 lira olup kısa mesafe ve indirimli Diyarbakır Batman treni bilet fiyatlarını öğrenmek için istasyon bilet gişelerini arayabilirsiniz.