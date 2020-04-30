Diyarbakır ve Mardin'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kısmi yoğunluk

DİYARBAKIR/MARDİN (AA) - Diyarbakır ve Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çarşı ve pazarlarda alışveriş yapanlar kısmi yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda 1, 2 ve 3 Mayıs’ta 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, ramazan ayının da etkisiyle iki ilde kısmi kalabalık gözlendi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan sebze-meyve halinde ve alışverişin kalbiolarak nitelendirilen Sur ilçesindeki çarşı ve pazarlarda vatandaşlar kısıtlama öncesi alışveriş yaptığı görüldü.

Genel itibarla maske takan vatandaşların sosyal mesafe kuralına ise uymaması dikkat çekti.

Öte yandan polis ve zabıta ekipleri sık sık araçlardan vatandaşları evde kalmaları için Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyardı.

Sur ilçesinde esnaf Umut Arslanalp, yaptığı açıklamada, bugün ilçede alışveriş gerekçesiyle yoğunluk yaşandığını belirtti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında normalde sakinliğin yaşandığı ilçede 3 günlük kısıtlama öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandığını ifade eden Arslanalp, tedbirlerle vatandaşlara hizmet sunduklarını aktardı.

- Mardin

Mardin'de vatandaşlar 3 günlük kısıtlama öncesi özellikle ramazana özgü gıda satışı yapılan noktalarda yoğunluk oluşturdu.

Birinci Cadde'deki çarşıda alışveriş yapan vatandaşlardan Murtaza Sağıroğlu, iftar ve sahur ihtiyaçalarını gidermek için alışverişe çıktığını söyledi.

Genelde sahurda yöresel ürünler tüketmeye ağırlık verdiklerini aktaran Sağıroğlu, "Tahin, helva, pekmez gibi tok tutacak gıda ürünlerini alıyoruz. Sahurdan önce de evde vakit geçirmek için biraz çerez alıyoruz. Bu virüsten kurtulalım da varsın kısıtlama olsun. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Esnaf İbrahim Seçilmiş, kısıtlama öncesinde sosyal mesafe kuralına uyarak vatandaşların alışveriş yaptığını belirtti.

Sosyal mesafe kuralına özen gösterildiğini dile getiren Seçilmiş, "İnşallah bu virüsten kurtuluruz. Karanlık tünelden aydınlığa çıkacağımızı umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.



