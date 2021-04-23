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Gündem Diyarbakır Valisi Karaloğlu Şehit Yasin Börü’nün ailesini ziyaret etti
Gündem

Diyarbakır Valisi Karaloğlu Şehit Yasin Börü’nün ailesini ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 6-8 Ekim saldırılarında ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtırken PKK/HDP mensupları tarafından katledilen Yasin Börü’nün ailesini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 21:47:00 -
Diyarbakır Valisi Karaloğlu Şehit Yasin Börü’nün ailesini ziyaret etti

Kurban eti dağıtırken PKK/HDP mensupları tarafından arkadaşları birlikte vahşice katledilen Yasin Börü'nün ailesini eşi Sevim Karaloğlu beraber ziyaret eden Vali Karaloğlu, Yasin Börü'nün babası Fikri Börü tarafından karşılandı.

Şehidin evine geçen Karaloğlu, burada baba Fikri Börü ve anne Hatice Börü ile sohbet etti.

Yasin Börü'nün kardeşleri Furkan, Meryem ve Enes ile yakından ilgilenen Karaloğlu, ziyaretine ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 7 yıl önce, bölücü hainlerce katledilen Yasin Börü yavrumuzun ailesini ziyaret ettik; Börü Ailesinin dinmeyen acısını paylaştık. Rabbim Yasin’imize, Yasinlerimize ve tüm şehitlerimize rahmet eylesin."

Vali Karaloğlu sosyal medya hesabından duyurdu

Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu, Yasin Börü’nün ailesine yaptığı ziyaretı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Yaklaşık 7 yıl önce 

bölücü hainlerce katledilen #YasinBörü yavrumuzun ailesini ziyaret ettik;

Börü Ailesinin dinmeyen acısını paylaştık.

Rabbim Yasin’imize, Yasinlerimize ve tüm şehitlerimize rahmet eylesin.”

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