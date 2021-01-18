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Gündem Diyarbakır Valiliğinden seçmeli din dersi kampanyasına anlamı destek
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Diyarbakır Valiliğinden seçmeli din dersi kampanyasına anlamı destek

Diyarbakır Valiliği, seçmeli din dersi için başlatılan "Seçmesi bir dakika faydası iki dünya" kampanyasına destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 15:11:00 -
Diyarbakır Valiliğinden seçmeli din dersi kampanyasına anlamı destek

Diyarbakır'da seçmeli din dersi için bir kampanya başlatıldı. "Seçmesi bir dakika faydası iki dünya" başlığıyla başlatılan kampanyaya Diyarbakır Valiliği de destek verdi.

Diyarbakır Valiliği, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Önder Diyarbakır İmam Hatipliler Derneği'nin hazırladığı afişler, kentte bulunan reklam panolarına asıldı.

“Dersimi seçiyorum dinimi öğreniyorum” ve “Seçmesi bir dakika faydası iki dünya!” başlıklarıyla hazırlanan afişlerde din derslerinin neden seçilmesi gerektiği anlatıldı.

"Kuran-ı Kerim dersini seçiyorum çünkü Cenab-ı Allah’ın mesajlarını öğrenmek, anlamak ve yaşamak istiyorum”, “Peygamberimizin Hayatı dersini seçiyorum çünkü onun hayatını merak ediyorum ve kendime örnek almak istiyorum” ve “Temel Dini Bilgiler dersini seçiyorum çünkü dinimi en doğru şekilde öğrenmek istiyorum” ifadelerine yer verillen afişlerde “Ortaokul ve liselerde din, ahlak ve değerler alanı seçmeli dersler seçim süreci başlamıştır” hatırlatması yapıldı.

Diyarbakırlı vatandaşların ilgisini gören söz konusu afişlerde; dersler için son başvuru tarihinin 22 Ocak olduğu vurgulandı.

 

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