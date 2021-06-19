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Gündem Diyarbakır Valiliği’nden AK Parti binasına saldırıyla ilgili açıklama
Gündem

Diyarbakır Valiliği’nden AK Parti binasına saldırıyla ilgili açıklama

Diyarbakır Valiliği, AK Parti Hani ilçe binasına yönelik yapılan saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 01:12:00 - 2021-06-19 01:18:28

Diyarbakır Valiliği, AK Parti Hani ilçe binasına yönelik yapılan saldırıda 2 kişinin gözaltına alındığı ve saldırıda kayda değer herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

2 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“18.06.2021 günü saat 21.10 sıralarında Ak Parti Hani İlçe Binasına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu saldırıyla ilgili olarak, olayın faili olduğu tespit edilen M.E. ve olay esnasında gözcülük yapan Ş.B. isimli şahıslar yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmışlardır. Saldırıda kayda değer herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Konu ile ilgili tahkikat Hani Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde devam etmektedir”

AK Parti'den parti binasına saldırıyla ilgili açıklama
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