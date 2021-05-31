  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK mensubu yakalandı
TESSEP'ten "Filistin ve Çocuk" temalı web resim sergisi
Diyarbakır "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvuru yaptı
Kastamonu'da kaza
Gündem Diyarbakır "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvuru yaptı
Gündem

Diyarbakır "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvuru yaptı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentin zengin gastronomisiyle "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmesi için adaylık başvuru formunu imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 19:58:00 -
Diyarbakır "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvuru yaptı

Büyükşehir Belediyesi, UNESCO’nun tasarım, zanaat ve halk sanatları; film, edebiyat, gastronomi, müzik ve medya sanatları kategorilerinde 2 yılda bir başvuruları kabul ettiği "Yaratıcı Şehirler Ağı"na gastronomi alanında müracaat etmek için çalışma başlattı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası ile Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın birlikte yürüttüğü hazırlık çalışmalarıyla, kentteki tüm sektör birleşenleriyle toplantı ve çalıştaylar yapıldı.

Diyarbakır’ın eşsiz mutfak kültürünün marka değerini ve bilinirliğinin artırılacağı projede, "UNESCO Yaratıcı Şehirler Gastronomi Ağı"nda yer alan Östersun, Bergamo, Parma, Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi, kentin zengin gastronomisiyle "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmesi için hazırladığı başvuru dosyası, Karaloğlu’nun imzasının ardından UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’na teslim etti.

"UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı"na Türkiye’den daha önceki yıllarda farklı kategorilerde Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar ve Kırşehir olmak üzere toplam 6 şehir kabul edilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay