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Diyarbakır TOKİ satışları 2019 Diyarbakır Kayapınar 736 konutları

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Türkiye’nin her yerinde uygun ödeme koşullarıyla vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor.Diyarbakır Kayapınar 736 konut projemiz içinde yer alan 85 konut, 4 Şubat – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir. TOKİ konut başvuruları

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:55
Diyarbakır TOKİ satışları 2019 Diyarbakır Kayapınar 736 konutları

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Türkiye’nin her yerinde uygun ödeme koşullarıyla vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor.  Diyarbakır Kayapınar 736 konut projemiz içinde yer alan 85 konut, 4 Şubat – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir.

Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır. Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir. 

Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

• Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopi)

• Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin konut alıcısında bulunan nüshası,

• Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

• Sigorta Poliçe tutarı yatırıldığına dair belge.

Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır. 

Diyarbakır Kayapınar Çölgüzeli 566 Konutları

Diyarbakır Kayapınar Çölgüzeli 566 Konut Projesinde hak sahipleri 15 Şubat – 01 Mart 2019 tarihleri arasında konutlarını teslim alacaklardır. 

 

30 ilde 207 iş yeri ile 20 ilde 70 konut satacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 30 ilde 207 iş yeri ile 20 ilde 70 konutu "açık artırma" ile satışa sundu. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, açık artırma 19 Şubat Salı günü saat 13.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bitlis, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Zonguldak'ta satışa sunulan iş yerlerine alıcılar yüzde 10, 15, 25, 40 ve 50 peşin, 36, 60, 120, 180 ay vade ile sahip olabilecekler. 

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:55
  1. Karabük
  2. Kırıkkale
  3. Karaman
  4. Zonguldak
  5. Uşak
  6. Şanlıurfa
  7. Tokat
  8. Tekirdağ
  9. Sivas
  10. Sakarya
  11. Niğde
  12. Nevşehir
  13. Kahramanmaraş
  14. Malatya
  15. Kütahya
  16. Konya
  17. Kırşehir
  18. İzmir
  19. İstanbul
  20. Gaziantep
  21. Erzincan
  22. Denizli
  23. Çorum
  24. Çankırı
  25. Bitlis
  26. Bilecik
  27. Ankara
  28. Afyon
  29. Adana
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