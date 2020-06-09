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Aktüel

Diyarbakır temalı "On-line Bilgi Yarışması"nın finali yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 16:09:51 -
Diyarbakır temalı "On-line Bilgi Yarışması"nın finali yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Diyarbakır temalı On-line Bilgi Yarışması'nın finali yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki bilgi yarışmasına 6'sı şehir dışından on-line bağlananlar olmak üzere, 21 finalist katıldı.

Yarışmaya katılan finalistlerden, 21 soruya 21 saniyede cevap vermeleri istendi.

Yarışma sonucunda 21 sorunun 20'sine doğru cevap veren Onur Bozkurt birinci oldu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, yarışmacılara, 33 medeniyete ev sahipliği yapmış kültür, tarih, peygamber ve sahabeler şehri Diyarbakır ile ilgili soruların yöneltildiğini belirterek "Belediyemiz alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra eğitim, kültür ve sosyal hizmetler çalışmalarını da yürütüyor. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek."

Finalistlere hediyeleri Eryılmaz tarafından verildi.

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