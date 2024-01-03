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Medya Diyarbakır surlarına asılan Tevhid bayrağı Oda TV'yi rahatsız etti!
Medya

Diyarbakır surlarına asılan Tevhid bayrağı Oda TV'yi rahatsız etti!

Yeniakit Publisher
2024-01-03 17:46:00 -
Diyarbakır surlarına asılan Tevhid bayrağı Oda TV'yi rahatsız etti!

Diyarbakır surlarına asılan üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı bayrak Oda TV ve bazı sosyal medya kullanıcılarını rahatsız etti.

Galata Köprüsü'nde düzenlenen Gazze'ye destek ve şehitlerimize rahmet mitinginde üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı bayrak taşıyan İsmail Aydemir adlı vatandaşın darbedilmesinden sonra Türkiye'de "hilafet" tartışması başladı.

Kelime-i Tevhidin anlamından bihaber çevreler linç kampanyasını sürdürürken, Diyarbakır surlarına bir grup genç tarafından Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı.

Bayrak Oda TV'yi rahatsız etti!

Eylemi manşetine taşıyan Oda TV, Kelime-i Tevhid bayrağını "provokasyon" olarak değerlendirdi.

Sosyal medyada da Diyarbakırlı gençler provokatör olmakla suçlandı.
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