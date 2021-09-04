Diyarbakır sokakları doldu taştı

Yeni Akit Ankara

Evladı HDP’liler tarafından kandırılarak terör örgütü saflarına yollanan Hacire Akar’ın 3 Eylül 2019’da başlattığı evlat nöbeti, dalga dalga büyüyerek 3’üncü yılına girdi. 232 aile evlatlarının bulunması için 732 gündür HDP İl Binası’nın önünde nöbet tutarken bugüne kadar 32 aile evladına kavuştu. Annelerin eylemi Kandil’e ağır darbe indirirken terör örgütü hem yeni eleman bulamıyor hem de hemen her gün teröristler dağdan kaçarak teslim oluyor. HDP ise çareyi kepenkleri kapatarak kaçmakta buldu.

Eylemin 3. yılı nedeniyle tüm Türkiye’den binlerce kişi dün annelere destek için Diyarbakır’a giderek “Teröre lanet” yürüşüne katıldı. Almanya’da evlat nöbeti tutan Maide T. ile İdlib’de terör örgütünün kaçırdığı çocuklarının bulunması için eylem yapan Suriyeli anneler de Diyarbakır annelerine destek vermek için kente geldi.

Sokakları inlettiler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker ve Oya Eronat, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı, yürüyüşte anneler “Artık yeter söz annelerin”, “Anneler nöbette”, “Artık yeter bırakın evlatlarımızı” yazılı pankartlar taşıdı.

Ellerinde dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrağı bulunan anneler, Diyarbakır sokaklarını “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Annelerin isyanı PKK’yı yenecek”, “Türk Kürt kardeştir PKK kalleştir” ve “Kahrolsun PKK” sloganlarıyla inletti.

Sonları çok yakın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, “Bölgenin insanlarını öldüren, yatırımları ve gelişmesini engelleyen, öğretmenleri bayrak direklerine asan, ambulansları kundaklayarak doktorları öldüren, yol ve havalimanı işçilerini katleden, barajları patlatan bölge halkının en büyük düşmanlarına karşı en büyük direniş yine burada anneler tarafından başlatıldı. 35 yıldır insan öldüren katillere, şu merdivenlere oturarak direniş başlatmak hiç kolay bir iş değil. Evlerine militanlar gönderilerek ölümle tehdit edildiler. Vazgeçmediler. Terör örgütünün sonu çok yakın. Gittiğimiz her yerde, her uluslararası platformda Diyarbakır annelerinin sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bu mücadele bitene kadar, son evlat anasına, babasına kavuşuncaya kadar bu sesi duyurmaya devam edeceğiz. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber kazanacağız. Hem evlatları getireceğiz hem de bu terör belasını sonsuza kadar ortadan kaldıracağız” dedi.

Evlat nöbetinden sonra 652 kişi ikna ile dağdan indi

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise ‘evlat nöbeti’ndeki anne ve babalara karanfil verdi. Yüreği evlat hasretiyle yanan annelerin, 732 gün önce bu noktada büyük bir mücadele başlattığını belirterek “Her gün onların derdiyle dertlenen, her gün onlarla ilgilenen ve güzel haber bekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a huzurunuzda teşekkür ediyorum. 732 gündür bizi gece yarısına kadar çalıştıran, 'Bu annelerin feryadına çözüm bulmamız lazım' diyerek bizlere görev veren ve sürekli yanlarında duran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selam ve hürmetlerini iletiyorum. Kıymetli anneler hiç mahzun olmayın. Şunu bilin sizin evlatlarınız dönerken eli kanlı katiller de renk renk gidiyorlar, her gün kırmızı kırmızı, turuncu turuncu gri gri gidiyorlar. Devletimizin gücü, ailelerimizin, ülkemizin iradesi ile sonsuza kadar yok olacaklar. Diyarbakır annelerinin nöbet tutuğu tarihten itibaren PKK terör örgütüne katılım sayısı 214'tür. Annelerin nöbet tutmaya başladığı andan itibaren PKK terör örgütünden sadece ikna ile dönenlerin sayısı 652'dir” dedi.

Ölmek var dönmek yok

İzmir'de PKK'nın dağa kaçırdığı kızı için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin de Diyarbakır annelerine destek verdi. Bugün evlat nöbetinin 3. yılına girdiğini söyleyen Laçin, yüreğinin, evlat hasretiyle yanan bütün annelerle birlikte attığını kaydetti. “İnşallah bu yıl evlatlarımıza kavuşma yılı olacak” diyen Laçin, 3. yılda Ankara'ya yürüyüş başlatacağını, bunun için izin beklediğini söyledi. HDP Genel Merkezi önünde evladımı alana kadar kamp yapacağını aktaran Laçin “Bu yolda ölmek var, dönmek yok” dedi.