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Gündem Diyarbakır merkezli 4 ilde flaş operasyon! 17 gözaltı
Gündem

Diyarbakır merkezli 4 ilde flaş operasyon! 17 gözaltı

Diyarbakır merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu yapıldı. 17 gözaltının olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 09:49:00 -
Diyarbakır merkezli 4 ilde flaş operasyon! 17 gözaltı

Diyarbakır merkezli 4 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'la irtibat ve iltisaklı şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır, Bursa, Muğla ve Malatya'da haklarında yakalama kararı çıkartılan 19 zanlının yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelilerden 17'si gözaltına alındı, 2'sinin yakalanmasına çalışılıyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, şarjör, çok sayıda dijital materyal ve toplatılma kararı bulunan kitaplar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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