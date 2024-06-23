Diyarbakır merkezde 3 kişi anız yangını çıkarttı!
Güneydoğu Andolu bölgesinde art arda çıkan yangınlarla mücadele sürerken, bir haber de Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden geldi.
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde 3 kiş anız yangını çıkardı.
Alınan bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde şehir içinde Medya Mahallesi Mastfıroş Caddesi’nde bulunan arazide çıktı.
İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürürken, olayla ilgili inceleme başlattı.