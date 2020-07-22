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Eğitim

Diyarbakır İmam Hatip Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları

20 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınav LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. LGS sonuçları sonrası lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak edilmeye başlandı. LGS sonuçları sonrası lise tercihleri de başlamış oldu. Peki Diyarbakır ilçeleri İmam Hatip Liseleri puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları kaç? İşte Diyarbakır imam hatip liseleri yüzdelik dilimleri ve kontenjanları.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 21:02:00 -
Diyarbakır İmam Hatip Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz itibariyle başladı. LGS tercihleri 29 Temmuz’a kadar devam edilecek. İşte Diyarbakır İmam Hatip Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları 2020 

Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi

Taban puan 388.3087

Yüzdelik dilim 50.22

Kontenjan 136

Kayapınar Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Taban puan 377.6900

Yüzdelik dilim 18.07

Kontenjan 120

TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi

Taban puan 367.1359

Yüzdelik dilim 20.94

Kontenjan 136

Silvan Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi

Taban puan 322.0275

Yüzdelik dilim 36.14

Kontenjan 120

Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi

Taban puan 314.6552

Yüzdelik dilim 39.03

Kontenjan 136

Bismil Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi

Taban puan 275.5995

Yüzdelik dilim 55.94

Kontenjan 90

 

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