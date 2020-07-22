Diyarbakır İmam Hatip Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları
20 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınav LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. LGS sonuçları sonrası lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak edilmeye başlandı. LGS sonuçları sonrası lise tercihleri de başlamış oldu. Peki Diyarbakır ilçeleri İmam Hatip Liseleri puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları kaç? İşte Diyarbakır imam hatip liseleri yüzdelik dilimleri ve kontenjanları.
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz itibariyle başladı. LGS tercihleri 29 Temmuz’a kadar devam edilecek. İşte Diyarbakır İmam Hatip Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları 2020
Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi
Taban puan 388.3087
Yüzdelik dilim 50.22
Kontenjan 136
Kayapınar Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Taban puan 377.6900
Yüzdelik dilim 18.07
Kontenjan 120
TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi
Taban puan 367.1359
Yüzdelik dilim 20.94
Kontenjan 136
Silvan Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi
Taban puan 322.0275
Yüzdelik dilim 36.14
Kontenjan 120
Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi
Taban puan 314.6552
Yüzdelik dilim 39.03
Kontenjan 136
Bismil Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi
Taban puan 275.5995
Yüzdelik dilim 55.94
Kontenjan 90