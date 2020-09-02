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Aktüel Diyarbakır il merkezinden geçen demir yolunun etrafı kazaların önlenmesi için çitle çevriliyor
Aktüel

Diyarbakır il merkezinden geçen demir yolunun etrafı kazaların önlenmesi için çitle çevriliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-02 13:36:43 -
Diyarbakır il merkezinden geçen demir yolunun etrafı kazaların önlenmesi için çitle çevriliyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kent merkezinde meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla demir yolu ağının etrafına panel çit yapılıyor.

Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün Diyarbakır'da uygulamaya geçirdiği ray çevresine panel çit yapımına ilişkin "Şehrin duvar ile ikiye bölüneceği, yaya geçişinin engelleneceği" şeklinde iddialara neden olan projenin detayları ortaya çıktı.

İddiaların aksine uygulamaya konulan projeyle il merkezinden geçen 10 kilometrelik demiryolu ağının özellikle 2-3 kilometrelik bölümünde gelişigüzel şekilde ray üzerinde yaya ve araç geçişi sona erecek. Yapılacak 7 üst geçit ile yaya geçişi güvenli hale getirilerek, kazalar önlenecek.

- 12 yılda 53 kaza oldu

TCDD bir süre önce ray üzerinden yaya ve araç geçişinin güvensiz şekilde yapılması dolayısıyla son 12 yılda 7 kişinin ölümüne, 32 kişinin de yaralanmasına neden olan 53 kazanın yaşandığı yerlerde önlem almak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanlığının 8 Ağustos 2019'da "can ve mal kaybı olmaması" için demir yoluna ihata yapılmasına yönelik yazılı başvurusunu da değerlendiren TCDD, söz konusu mevkilerde ray çevresinin panel çit yapılmasını içeren projeyi hazırladı.

- DTSO'da sivil toplum kuruluşları temsilcilerine bilgi verildi

TCDD 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 28 Temmuz 2020'de Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yatırım mahallinde bulunan esnaf temsilcilerinin katılımıyla DTSO'da düzenlenen toplantıda proje hakkında katılımcılara bilgilendirme yaptı.

Ardından 10 Ağustos 2020'de DTSO Başkanı Mehmet Kaya ile diğer sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahaldeki esnafa, demir yolu aracı ile ihata yapılacak bölge yerinde gezilerek proje anlatıldı.

- 7 üst geçit yapılacak

Yaklaşık 7 milyon 700 bin lira tutarındaki iki ihalenin ardından 20-30 santimetre yüksekliğinde dökülen betonun üzerine panel çitin kurulumuna başlandı.

Proje kapsamında kent sakinlerinin ulaşım konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 6 hemzemin ile 7 alt ve üst geçidin bulunduğu bölgeye ayrıca 7 üst geçit yapılacak.

- Diyarbakırlılardan projeye destek

Esnaf Mehmet Ali Turan, Huzurevleri mahallesindeki iş yerinin bulunduğu mevkinin demir yoluna yakın olduğunu söyledi.

Demir yolunda zaman zaman ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana geldiğini belirten Turan, ray çevresinin çitle çevrilmesini desteklediklerini kaydetti.

Bulundukları bölgede biri hemzemin olmak üzere 4 geçit bulunduğunu dile getiren Turan, "Can ve mal güvenliği için buraya tel örgünün yapılmasını istiyoruz. Ayrıca geçişler için hemzemin geçit yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Esnaf Kasım Kaya da rayın üzerinden gelişi güzel yaya geçişinin yapılması dolayısıyla zaman zaman kazaların yaşandığına işaret ederek, "Demir yolunun etrafının kapatılması güvenlik açısından iyi olacak. Rayların etrafı kapatılırsa insanlar daha güvenli bir şekilde geçer. Üst veya alt geçit olursa daha iyi olur." dedi.

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