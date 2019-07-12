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Diyarbakır-IKBY dış ticaret çalıştayı düzenlendi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü işbirliğiyle Diyarbakır-IKBY dış ticaret çalıştayı düzenlendi.

12 Temmuz 2019 Cuma 18:12
Diyarbakır-IKBY dış ticaret çalıştayı düzenlendi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü işbirliğiyle Diyarbakır-IKBY dış ticaret çalıştayı düzenlendi.


Bir otelde düzenlenen çalıştaya DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, Erbil Ticari Ataşesi Zihni Tuğrul, Erbil Gümrük Ataşesi Ersoy Cete, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yalçın Özden, Habur Gümrük Müdürü Ali Gökdemir, Eximbank Bölge Müdürü Metin Çelik ve çok sayıda iş insanı katıldı. Çalıştayda açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, sıkıntıların büyük ölçüde azaldığını kaydederek Diyarbakır’ın yıllık ihracatının yaklaşık 200 milyon lira olduğunu belirtti. Kaya, "Bazı şirketlerin çeşitli nedenlerle ihracatını Mersin ve İstanbul başta olmak üzere diğer illerden yapıyor. Diyarbakır ve çevre illerden yapılan ihracatın yüzde 65’inin Irak’a gerçekleştirildi. Geçen yıl Irak’a ihracatta özellikle sınır kapısında sıkıntılar yaşanıyordu. İpekyolu Gümrük Bölge Müdürlüğü yetkililerinin yoğun çabası sayesinde sıkıntılar büyük ölçüde azaldı" dedi.



"Irak’ın en çok ithal ettiği kalemlerde payımız çok düşük"


Erbil Ticari Ataşesi Zihni Tuğrul ise, Irak’ın en çok ithal ettiği kalemlerde paylarının çok düşük olduğunu kaydetti. Tuğrul, “Irak’ın Türkiye ihracatı için büyük önem taşıyor, Irak’ta yaşanan siyasi istikrar ve çatışmaların bu ülkeye ihracatı etkiledi. Irak ekonomisinin petrole dayalı, petrol fiyatının yükseldiği dönemde ithalatta artıyor. Irak’ın günlük 4,5 milyon varil petrol üretimi yapıyor, Irak’ın IMF programı uygulaması nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadı. Irak şubat ayından itibaren tek gümrük uygulamasına geçti. Irak’ın güneyine gidecek ürünlerde çifte verginin kalkması ihracatımızın artacağı yönünde sevindirdi ancak öyle olmadı. Gümrükler yükseldi, yerli üretim bahanesiyle bazı ürünlerin ithalatına yüksek vergiler getirildi. Irak ile bir ticaret anlaşması yapılması için Bakanlığımız ön çalışma yapıyor. Özellikle en büyük ihracat kalemimiz olan mücevherat. Bu kapsamda altın sektörü çok önemli. Dubai’de vergilerin yükseltilmesinden dolayı oradaki tüccarların Türkiye’ye geldiğini biliyoruz. Bunun avantajını ele geçirebiliriz" diye konuştu.


Çalışta daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 18:12
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