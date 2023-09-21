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Ekonomi Diyarbakır-Hazro’da petrol aranıyor!
Ekonomi

Diyarbakır-Hazro’da petrol aranıyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-21 09:28:00 -
Diyarbakır-Hazro’da petrol aranıyor!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde petrol çıkarma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde petrol çıkarma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Hazro ilçesine bağlı kırsal Varınca, İncekavak, Gedikalan, Yazgı ve Erkonağı sınırlarında petrol çıkarma çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi.

TPAO yetkililerinden yapılan açıklamaya göre; Hazro'daki kuyuların yeni olmasına beklenenin üstünde bir rezerve ulaşıldığı belirtildi.

Petrol depolama alanının yetersiz kalmasından dolayı yeni depolar kurmak için ihale yapıldığı kaydedildi.

Petrolü depolamak için yer yapılırken aynı zamanda kuyulardan çıkan gazla elektrik üretileceği bildirildi.
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