Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden online açık satranç turnuvası

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların keyifli vakit geçirmelerini ve satranç sporunun yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla ödüllü online açık satranç turnuvası düzenliyor.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla ‘hayat eve sığar’ ve ‘Diyarbakır evde yarışıyor’ temalı ödüllü online açık satranç turnuvası düzenliyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evde keyifle vakit geçirmelerini sağlamak ve satranç sporunu yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenecek olan ödüllü turnuva tüm vatandaşlara açık olacak.

Turnuvaya katılmak isteyenler satranç severler www.lichess.org web sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. 9 Mayıs saat 16.30’da www.lichess.org web sitesi üzerinden yapılacak olan online açık satranç turnuvasında dereceye giren 1, 2 ve 3’üncülere tablet, 4 ile 10 sırada yer alan sporculara da kitap seti armağan edilecek.