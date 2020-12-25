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Aktüel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kardan kapanan yolları ulaşıma açtı
Aktüel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kardan kapanan yolları ulaşıma açtı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:42:04 -
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kardan kapanan yolları ulaşıma açtı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü çalışmayla 5 mahallenin kapanan yollarını yeniden ulaşıma açtı.

Kış aylarında 6 bin kilometrelik yol ağında yaşanacak olumsuz durumlara karşı bünyesinde 142 personel ve 49 iş makinesini hazır bulunduran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Kulp ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçti.

- 110 kilometre yolda kar temizleme çalışması

Ekipler, ilçeye bağlı yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Aygün, Saltuk, Koçkar, Kayacık, ve Akçesır mahallerine ait 110 kilometrelik yolda kar temizleme çalışmalarını tamamladı.

Vatandaşların mağdur olmaması için başlatılan kar temizleme çalışmasına ekipler, greyder ağır vasıta araçlarıyla müdahalede bulundu.

Kapanan 5 mahallenin ilçe bağlantı yolları kısa sürede tamamlanarak yeniden hizmete açıldı.


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