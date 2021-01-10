Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 itfaiye eri alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı açıktan atama yoluyla ilk defa atanmak üzere 75 itfaiye eri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.diyarbakir.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak başvuru formunu imzalamak üzere indirecek. Gerekli şartları taşıyan adaylar istenen belgelerle birlikte 15.02.2021 tarihinden 19.02.2021 günü mesai bitimine kadarElazığ Yolu Yenişehir Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Ali Emiri Toplantı Salonuna (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının Arkası) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar. Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.
İtfaiye Eri kadroları için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav 15/03/2021 – 26/03/2021 tarihleri arasında; Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi Kayapınar/Diyarbakır adresinde bulunan Talaytepe Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecekt. Sınavlar saat 09.00’da başlayacak.
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