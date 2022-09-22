Diyarbakır burma tatlısı tarifi: Burma kadayıfı nasıl yapılır? Burma kadayıf yapmanın püf noktaları

BURMA KADAYIF TARİFİ İÇİN MALZEMELER

400 gram taze kadayıf (çiğ kadayıf)

1 su bardağı toz Antep fıstığı

1 su bardağı eritilmiş tereyağı (tercihen sade yağ)

Şerbeti İçin:

3 su bardağı su

1,5 bardağı toz şeker

3 damla limonun suyu

BURMA KADAYIF TARİFİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle fırını 200 dereceye ayarlayın. Şerbeti hazırlamak için, su ve şekeri derin bir sos tenceresinin içerisine aktarın ve şeker eriyene kadar karıştırın. Karışımı orta ateşte kaynatın. Kaynadıktan ve kıvam aldıktan yakşalık 10- 15 dakika sonra altını kısıp limon suyunu da ekleyin ve 5 dakika daha kısık ateşte tıkırdatın. Kaşığı batırıp çıkardığınızda şerbet kaşıkta bir tabaka halinde kalıyorsa şerbetiniz hazır demektir. Altını kapatıp, oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Çiğ kadayıftan parçaları nazikçe ayırıp yaklaşık 4 parmak kalınlığında bir şerit elde edin. Şerit şeklinde yaydığınız çiğ kadayıfın tam ortasına, yine şerit olacak şekilde, tatlı kaşığı yardımıyla toz antep fıstığını serpiştirin. Kadayıfın bir ucunu dağılmaması için kenardan bir parmak kadar içe doğru toparlayın. Üst ve alttan kadayıfları ortaya doğru toparlayıp döndürmeye başlayın. Kadayıfın bir ucunu tutarken diğer elinizle de ters yönüne doğru kıvırırarak burmaya devam edin. Burduğunuz kadayıfın uç kısmını diğer kadayıflara doğru döndürerek yuvarlak oluşturun. Hazırladığınız bu yuvarlak burma kadayıfı yanmaz, yapışmaz yuvarlak borcamın tam ortasına yerleştirin. Kalan kadayıfı da borcamdaki kadayıfın çevresine sarmak için aynı şekilde burun ve yuvarlak yapmadan çevresine sararak tamamlayın. Üzerine güzelce bastırıp boşluk kalmadığına emin olun. Tereyağını kaynatmadan eritin. Erittiğiniz tereyağını, üzerindeki köpüğü alıp, dibinde kalan beyaz tortuyu kullanmadan, borcamdaki kadayıfın her yerine gelecek şekilde üzerine dökün. 200 dereceye ayarladığınız fırının orta bölümüne borcamı yerleştirin ve kadayıf altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Altın sarısı rengini almış olan kadayıfı fırından çıkardıktan sonra tezgaha alın ve üzerine oda sıcaklığında soğumuş olan şerbeti her yerine eşit gelecek şekilde dökün. Kadayıf şerbeti içine çekene kadar en az 30 - 45 dakika kadar bekletin. Ilık veya oda sıcaklığında dilimleyerek servis edin.

Kadayıfın çıtır çıtır olması için ne yapılmalı? Burma Kadayıf yapmanın püf noktaları

Yapım aşamaları çok kolay, en önemli püf noktası şerbet soğuk olmalı fırından çıkan tatlı ise ilk sıcağını 1-2 dakika atmalı. Böylece hamur olmayan çıtır çıtır bir tatlınız olur. İsterseniz cevizli burma kadayıf olarak yapabilirsiniz.

BURMA KADAYIF PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

6 kişilik burma kadayıfın hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 25 dakikadır.

BURMA KADAYIF TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Fırınlar markalarına göre pişirme sürelerinde değişiklik gösterebiliyor. Kontrollü olarak pişirmenizi öneririz.

BURMA KADAYIF TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Çiğ kadayıf aldığınız yerden burma kadayıf için hazırlanmış kadayıf bulursanız sarması daha kolay olacaktır. Bulamadığınız takdirde bizim yaptığımız gibi çiğ kadayıfı olabildiğince düzelterek de hazırlayabilirsiniz.

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