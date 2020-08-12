  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Muş'tan, 5 yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Ferdi için gelen baba Abdülsamet Doğan: - "Çocuğum gelsin, devlete sığınsın. Onun için buraya geldim. HDP'den çocuğumu istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-12 16:38:49 -
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 345. gününde devam ediyor.

Muş'tan, 5 yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Ferdi için gelen baba Abdülsamet Doğan, eyleme dahil oldu.

Oğlunun 2015'te İstanbul'a çalışmak için gittiğini ifade eden Doğan, tekstil fabrikasında çalışırken birden ortadan kaybolan evladından bir daha haber alamadığını söyledi.

Doğan, televizyonda terör örgütünden kaçarak ailelerine kavuşan çocukları görünce oturma eylemine katılmaya karar verdiğini dile getirdi.

Yıllardır oğlunu aramadığı yer kalmadığını ancak hiçbir sonuç alamadığını anlatan Doğan, "Evladımı çok aradık, bulamadık. Çocuğum gelsin devlete sığınsın. Onun için buraya geldim. Ailece özlüyoruz. Kimse çocuğunu ateşe atmak istemiyor, ben de istemiyorum. HDP'den çocuğumu istiyorum." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşi' DHKP-C hücresinde basıldı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşi' DHKP-C hücresinde basıldı!

Terör örgütü DHKP-C'nin üs olarak kullandığı İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen baskında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim'..
CHP'den 'Oruç Reis' açıklaması
Gündem

CHP'den 'Oruç Reis' açıklaması

Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan her türlü tasarruf yetkisi olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcı..
Bakanlık, vatandaşları bezdiren değnekçilere karşı harekete geçti
Gündem

Bakanlık, vatandaşları bezdiren değnekçilere karşı harekete geçti

İçişleri Bakanlığı, İstanbul başta olmak üzere özellikle büyükşehirlerde vatandaşlardan zorla ücret talep ederek araç sahiplerini canlarında..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı