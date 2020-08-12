Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 345. gününde devam ediyor.

Muş'tan, 5 yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Ferdi için gelen baba Abdülsamet Doğan, eyleme dahil oldu.

Oğlunun 2015'te İstanbul'a çalışmak için gittiğini ifade eden Doğan, tekstil fabrikasında çalışırken birden ortadan kaybolan evladından bir daha haber alamadığını söyledi.

Doğan, televizyonda terör örgütünden kaçarak ailelerine kavuşan çocukları görünce oturma eylemine katılmaya karar verdiğini dile getirdi.



Yıllardır oğlunu aramadığı yer kalmadığını ancak hiçbir sonuç alamadığını anlatan Doğan, "Evladımı çok aradık, bulamadık. Çocuğum gelsin devlete sığınsın. Onun için buraya geldim. Ailece özlüyoruz. Kimse çocuğunu ateşe atmak istemiyor, ben de istemiyorum. HDP'den çocuğumu istiyorum." dedi.



