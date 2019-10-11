Diyarbakır annelerinin oturma eylemi Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen annelerin başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi sürüyor. Anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi ve kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşması, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek oldu. Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine katılım artıyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde gün boyu bekleyişlerini sürdüren annelerin oturma eylemi destek ziyaretleriyle devam ediyor. Oğlu Mehmet Akar'ın dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP'nin il binası önünde 22 Ağustos’ta oturma eylemi başlatan Hacire Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuştu.





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