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Yerel Diyarbakır annelerinin HDP önündeki nöbeti sürüyor
Yerel

Diyarbakır annelerinin HDP önündeki nöbeti sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-11-18 13:51:00 -
Diyarbakır annelerinin HDP önündeki nöbeti sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi bin 528 gündür aralıksız sürüyor. Kızı Aysun’un 8 sene önce HDP aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Aydan Arslan, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Çocuğunu alana kadar HDP önündeki evlat mücadelesini kararlılıkla devam ettireceğini söyleyen Arslan, “Çocuğum Diyarbakır’dan kandırılarak dağa kaçırıldı. Vicdansızlar 8 senedir kızımı benden koparmışlar. HDP’den ben sadece evladımı istiyorum. Evladımı almadan ben buradan bir yere gitmeyeceğim. Sonuna kadar evlat mücadelemi devam ettireceğim. Aysun benim ilk göz ağrımdı. Aysun’um, geri dön. Korkma, teslim olursan sana bir şey yapmazlar. Güçlü devletimize teslim ol” dedi.

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