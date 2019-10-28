  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde gerginlik! Sağlık ekipleri müdahale etti

PKK tarafından kaçırılan evlatları için terör örgütünün siyasi ayağı HDP'nin Diyarbakır İl Binası önünde nöbet tutan Diyarbakır annelerinin eyleminde gergin anlar yaşandı. Gerginlik esnasında baygınlaşan bir anneye ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

2019-10-28 12:15:00 -
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde gerginlik! Sağlık ekipleri müdahale etti

Çocuklarının PKK terör örgütüne kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, HDP il binasına girmek istedi. Yaşanan kısa süreli gerginlik polis tarafından önlendi.

Çocukları PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan acılı aileler, parti binasına girmek istedi. Ailelerin parti binasına girmesini polis ekipleri engelledi.

2015 yılında İzmir Ege Üniversitesi gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken iddiaya göre 22 yaşında kaçırılan Mehmet Nilifırka’nın annesi İmmihan Nilifırka ve oğlu Azad'ın PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını öne süren anne Remziye Akkoyun fenalaştı. Sinir krizi geçiren anne İmmihan Nilifırka, 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

0
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23