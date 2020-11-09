Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 434. gününde! HDP sevinme! Kışın da buradayız

Hasan Eğrigöz Ankara

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 434 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri, kışın da oturma eylemini sürdürecek. Akit’e konuşan aileler “HDP bizim gitmemizi istiyor ve kış geldiği için gideceğimizi sanıyor. Bilsinler ki çocuklarımız gelmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz. Boşa sevinmesinler” dedi.

Evlat nöbetinin ilk gününden beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde kaçırılan kızı Şerima için nöbet tutan ve geçen kış aylarını oturma eyleminde geçiren acılı anne Nazlı Sancar, “9 yıldır kızımı görmüyorum. Kızımın nasıl kaçırıldığını, nasıl dağa götürüldüğünü tüm ayrıntılarıyla yazdım ve yanımda taşıyorum. Olur da bana bir şey olursa, kızımın suçsuz olduğunu, zorla dağa götürüldüğünü buradan öğrenirler. Ben artık dayanamıyorum, kızımı istiyorum. Geçen kışı da burada geçirdik. Bu kış da burada olacağız. Biz HDP’nin tehditlerine, hakaretlerine aldırış etmeden burada yavrularımızı bekliyoruz. Yaz geldi gitmedik, kış geldi, kar yağdı, yağmur yağdı, salgın oldu yine de gitmedik. Şimdi de bir yere gitmiyoruz” diye konuştu.

Ne olursa olsun buradayız

Dağa kaçırılan kızı Şeyma için Bursa’dan eyleme katılan anne Türkan Mutlu ise şunları söyledi: “Ben bir anneyim, evladımı istiyorum. Kızımı alana kadar da bu kapıdan kalkmam. Kızım buradan dağa gitti, onu yine buradan alacağım. Belki kış geliyor diye HDP bizim evlerimize gideceğimizi düşünüyordur. Hiç heveslenmesin biz bugüne kadar hiçbir şeye aldırış etmeden eylemimizi sürdürdük. Kışa rağmen de burada olacağız. Bir yılı aşkın süredir bu merdivenlerde bekliyoruz. Beton, bazen soğuk oldu bazen de sıcak. Virüs geldi bir yere gitmedik. Evlatlarımızdan vazgeçmedik. Soğuk olsun, sıcak olsun vazgeçmeyeceğiz. HDP de bizim gitmemizi istiyor ama onlara inat çocuklarımız gelmeden hiçbir yere ayrılmayacağız.”