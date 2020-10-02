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Aktüel Diyarbakır annelerinin başlattığı eylem büyüyor
Aktüel

Diyarbakır annelerinin başlattığı eylem büyüyor

Diyarbakır annelerinden esinlenerek her perşembe HDP il binası önünde gösteri yapmaya başlayan yakınları PKK'lı teröristler tarafından dağa kaçırılan Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde terör örgütünü ve siyasi uzantısını protesto etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:47:00 -
Diyarbakır annelerinin başlattığı eylem büyüyor

Terör mağdurları, ellerinde Türk bayrakları ve terör saldırılarında kentte yıkılan binaları gösteren fotoğraflar ile "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı dövizler taşıdı. "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan kadınlara, HDP'li kadınlar da tencere ve tavalarla tepki gösterdi.

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