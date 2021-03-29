Diyarbakır annelerini ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gençlere çağrı: Sizi kandıranları değil anne babanızı dinleyin

Evlatları terör partisi HDP ve terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 574. gününe girdi. Kar, kış, sıcak, soğuk demeden evlat bekleyişini sürdüren anneleri dün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ziyaret etti.

Beraberinde eşi Seher Erbaş, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile ailelerle görüşerek onlara çiçek veren Erbaş, anne ve babalar için dua ettiklerini söyledi.

Dünyanın hiç bir gücü birliğimizi bölemeyecek

"Evlat acısının, evlat hasretinin en derin acılardan biri olduğunu bilerek buradayız. Cenab-ı Hak en kısa zamanda annelerimizin, babalarımızın evlatlarına kavuşmasını nasip eylesin" diyen Erbaş, sözlerini şunları söyledi: "Biliyoruz ki; medeniyetimiz kardeşlik, birlik, beraberlik medeniyeti. Asırlar boyunca bu topraklarda, İslam topraklarında, Peygamber Efendimizin vefatından 7 sene sonra İslam ile şereflenen bu topraklarda kıyamete kadar ezanlar dinmeyecek. Hiçbir terör örgütü bizi bu birlikten, beraberlikten mahrum bırakamayacak. Hiçbir dünya gücü, kendilerini büyük zanneden hiçbir güç bizi bu birlikten, beraberlikten mahrum edemeyecek. Gençlere en büyük tavsiyem, kendilerini kandırmaya çalışan kim olursa olsun, hangi hain grup, yapı, terör örgütü olursa olsun onlara karşı mutlaka annelerini, babalarını dinlemeleri, Kur'an-ı Kerime sarılmaları, Peygamber Efendimizin kardeşlik, birlik ve beraberlikle ilgili sünnetine sarılmalarıdır."

Anneleri gösterdikleri cesaret için tebrik de eden Erbaş "İnşallah devletimizin bu mücadelesi, güvenlik güçlerimizin, askerimizin, polisimizin gayreti, canlarını ortaya koyarak, şehit olmayı göze alarak yapmış oldukları bu mücadele ile en kısa zamanda başarıya ulaşacağız" dedi.

Bizim temsilcimiz değiller

Evlat nöbetinin ilk gününden beri dağa kaçırılan oğlu Mustafa’nın yolunu gözleyen acılı anne Ayşegül Biçer, Akit’e nöbetteki ailelerin çocuklarının geleceğine yürekten inandıklarını söyledi. Kürtleri Meclis’te temsil ettiğini iddia eden HDP’nin kesinlikle Kürtleri temsil etmediğini vurgulayan Biçer, “HDP bizim değil, Kandil’in temsilcisidir. Aileleri oturma eyleminden vazgeçirmek için her türlü yola başvurdular ama başaramadılar. Bizzat benim evime pencereden ölüm tehditleri yazan mektuplar attılar. Kapıma çarpı atıp korkutmaya çalıştılar. Zorla götürdükleri evladımı dağda kamera karşına çıkarıp terör örgütüne kendi isteğiyle katıldığını söylettiler. Kimse yalanlarına, oyunlarına aldırış etmedi. Çünkü herkes biliyor gerçek yüzlerini. Bilsinler ki biz kimseden korkmuyoruz. Devletimiz arkamızda. Çocuklarımıza kavuşmak için bize her türlü desteği veriyor. Minnettarız. Biz de evlatlarımızı alana kadar burada duracağız” dedi.

Dağa kaçırılan kızı Şeyma için Bursa’dan gelerek evlat nöbetine katılan anne Türkan Mutlu da buradaki ailelerin tek derdinin evlatları olduğunu söyledi.

Deli gibi korkuyorlar

HDP’den ve terör örgütünden hiçbir zaman korkmadıklarını, evlatlarını alana kadar eyleme devam edeceklerini kaydeden Mutlu “HDP’liler bizi kaç kez tehdit etti, bazı anne babaların yolunu kestiler. Buradaki ailelerin tek derdi bir an önce kaçırılan evlatlarına kavuşmak. Kavuşana kadar da kimse buradan ayrılmayacak. Birçok annemiz bu nöbet sayesinde evladına kavuştu. Onlarca terörist annelerin eylemi sayesinde teslim oldu. Giderek sayımız artıyor. Terör örgütü ve HDP buradaki anneleri gördükçe kendinden geçiyor, deli oluyorlar. Bizden deli gibi korkuyorlar” diye konuştu.

6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden oturma eylemine katılan Necibe Çiftçi ile Ağrı’dan 6 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelen Süheyla Demir di evlatlarına teslim olmaları çağrısı yaptı.