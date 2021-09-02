Diyarbakır Annelerine destek için gidiyorlar!

Yeni Akit Ankara

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da faaliyet gösteren şube ve temsilciliklerinde görev alan şehit aileleri ve gazilerden oluşan 400 kişilik heyetle Diyarbakır’da evlatları için nöbet tutan aileleri ziyaret edeceklerini açıkladı.

Genel Başkan Aylar, HDP İl binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri 03.09.2021 tarihinde Saat 10.00 da ziyaret ederek, basın açıklaması gerçekleştireceklerini belirterek, “Yüreğinde vatan sevgisi olan vatandaşlarımızı, vatanımız için bedel ödeyen şehit aileleri ve gazilerimizi; ülkemizin bölünmez bütünlüğüne göz diken terör örgütlerini, evlatlarımızı ailelerinin ellerinden alarak terör örgütü PKK’ya lojistik destek sağlayan siyasi oluşumları ve terör destekçilerini lanetleyeceğimiz programımıza, özelde Diyarbakır, genelde tüm vatandaşlarımızın katılımlarını bekliyoruz” diye konuştu. Aylar, evlat nöbeti tutan ailelere verecekleri desteğin Kandil’den duyulmasını hedeflediklerini de ifade ederek, "Haydi Diyarbakır, Haydi Türkiye" şeklinde konuştu.