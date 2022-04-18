Diyarbakır annelerine de git de boyunu görelim Gergerlioğlu!

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3 yılı aşkın süredir eylemleri süren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki acılı aileleri bir kez olsun ziyaret etmeyen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bugün, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra tutuklanan askeri öğrencilerin aileleri ile kameralar karşısına geçip, teröristlere şirinlik yaptı.

HDP'li Gergerlioğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sebebi ile tutuklu bulunan askeri öğrencilerin aileleri ile basın açıklaması düzenledi.

Riyakar Gergerlioğlu!

Gergerlioğlu'nun yanına gelen tutuklu bir öğrencinin babası Gergerlioğlu'na, "Elinizden öpmnek istiyorum. Ben de teröristim." dedi. Gergerlioğlu ile babanın diyaloğuna izin vermeyen emniyet güçleri ise, "Açıklamanızı yaptınız. Dağılabirlirsiniz." diyerek kameralar önünde yapılan şovu engelledi.

Diyarbakır'daki, evlatları HDP aracılığı ile PKK tarafından kaçırılan annelerin acısına karşı kör, sağır, dilsizi oynayan riyakar Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından, "Suç duyurusunda bulunacağım." ifadesini kullandı.