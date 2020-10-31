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Aktüel Diyarbakır annelerinden İzmir'e başsağlığı mesajı
Aktüel

Diyarbakır annelerinden İzmir'e başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 15:41:46 -
Diyarbakır annelerinden İzmir'e başsağlığı mesajı

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileler, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 425'inci gününde sürüyor.

Eyleme kuzeni için katılan ve aileler adına açıklama yapan Aysel Bozkurt, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Bozkurt, "İzmir'de meydana gelen doğal affet, biz Diyarbakır annelerini çok üzmüştür. Diyarbakır anneleri olarak her daim dualarımız onlarla." dedi.

Dağa kaçırılan kızı Şeyma için Bursa'dan gelerek eyleme katılan anne Türkan Mutlu da depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Mutlu, "Allah rahmet etsin. Yaralılara Allah şifa versin." diye konuştu.

Oğlu Ramazan için oturma eylemini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ da "Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak İzmir'in yanındayız. Ölenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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