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Gündem Diyarbakır Annelerinden Filistin annelerine destek! Katilimiz de acımız da aynı
Gündem

Diyarbakır Annelerinden Filistin annelerine destek! Katilimiz de acımız da aynı

Yeniakit Publisher
2023-10-26 11:53:00 -
Diyarbakır Annelerinden Filistin annelerine destek! Katilimiz de acımız da aynı

Terör devleti İsrail’in dünyanın gözleri önünde sürdürdüğü soykırım vahşeti bütün hızıyla sürerken, acılı Diyarbakır Anneleri de bombardımanlarda evlatlarını kaybeden Gazzeli annelerle tek ses, tek yürek oldu. “Düşmanımız aynı, acımız aynı” diyen anneler, “Filistinli acılı annelerin yanındayız” mesajı verdiler.

Siyonist İsrail’in dünyanın gözleri önünde sürdürdüğü soykırım vahşeti bütün hızıyla sürerken, acılı Diyarbakır anneleri de bombardımanlarda çocuklarını, canlarını yitiren Gazzeli annelerle tek ses, tek yürek oldu. Akit’e konuşan gözü yaşlı anneler, çocuklarını dağa kaçıran terör örgütü PKK’yı Türkiye’nin başına musallat edenlerle İsrail’in sürdürdüğü soykırıma destek olan emperyalistlerin ve siyonistlerin aynı karanlık güçler olduğunu belirterek, “Düşmanımız aynı, acımız aynı. Bütün benliğimizle Filistinli acılı annelerin yanındayız” dediler.

Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer, “Siyonist İsrail işgal devletinin Gazze’ye yönelik soykırımına karşı; tüm inananlarla beraber tek ses, yekvücut olarak kıyamdayız! Siyonizm bir emperyalizm aparatıdır, bu kutsal mücadeleyi Arapların davası sanmak nasipsizlik ve gericilikten başka hiçbir şey değildir. Filistin’in meşru ve haklı mücadelesini desteklemek, emperyalist siyonizme karşı erdemli olmaktır, ezilen halkları savunmaktır. Bu da insan olma iddiasını taşıyan her bireyin bir yükümlülüğüdür. Kadınlar, yaşlılar, bebekler ve hastalar kıyımdan geçiriliyor... Hitler’in katlettiği, kimliğini soykırımdan alan siyonistler, bugün dünyanın gözü önünde bir soykırım işliyor. Hesap edemedikleri şey, milyonların şahlanışı ve uyanışıdır, her doğumun sancılı oluşudur. Allah, vaadini yerine getirecektir! Diyarbakır Anneleri olarak, emperyalizmin piyonluğunu, siyonizmin uşaklığını yapan PKK ve türevlerine karşı nasıl sabır ve sebatla mücadele içerisine girdiysek, devletimizin takdiriyle, gerekirse aynı şekilde zamanın Nene Hatunları, Şerife Bacıları ve Halime Çavuşları gibi canımız, malımız ve evladımızla kaybetmeye mahkum olan siyonist ve işgalci İsrail›e karşı da mücadele içerisine gireriz. Bu yaşananlar yeni dirilişlere, yeni fetihlere, yeni fatihlere gebedir!” diye konuştu.

Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu ise, bölgenin ve dünyanın başına terörü bela eden güçlerin şimdi de İsrail vasıtasıyla mazlum Filistin halkını soykırımdan geçirdiğini belirtti.

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