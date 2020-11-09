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Aktüel Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim olun" çağrısı
Aktüel

Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim olun" çağrısı

Anne Mevlüde Üçdağ: - "Oğlum gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Ne olursun evine dön" - Ağabey Mehmet Sıddık Çifçi: - "Kardeşim gel, devlete teslim ol. Ölene kadar kardeşimi bekliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:14:50 -
Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim olun" çağrısı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 434'üncü gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan için HDP il binası önünde oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

"Evladımız bu binadan gitti. Bu binadan bazı ajandalar ve çocuklarımızın isimleri çıktı." diyen Üçdağ, evlatlarını büyük umutla beklediklerini kaydetti.

Üçdağ, evlatlarının peşinde olduklarını dile getirerek, "Oğlum gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Ne olursun evine dön. Oğlum orası senin yerin değil. Sen gelene kadar ben buradan gitmeyeceğim." dedi.

Kardeşi Rahim için eylemi sürdüren ağabey Mehmet Sıddık Çifçi de kardeşinden 5 yıldır haber alamadıklarını ifade etti.

Çifçi, artık anne ve babaların ağlamasını istemediklerini aktararak, "Kardeşim gel, devlete teslim ol. Diyarbakır'da seni bekliyorum. Ölene kadar kardeşimi bekliyorum." diye konuştu.


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