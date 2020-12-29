  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı
Aktüel

Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Anne Solmaz Öğrünç: - "Oğlum, eğer sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan gel, adalete teslim ol. Gel artık, bu hasretlik bitsin" - Anne Nadire Çakan: - "Muhammed, oğlum geri gel. Devlete teslim ol. Devletimiz güçlüdür"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:52:59 -
Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 484'üncü gününde devam ediyor.

Van'dan gelerek 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemde yer alan anne Solmaz Öğrünç, çocuğunu HDP'den istediğini, evladını almadan il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

PKK ve HDP'yi lanetlediğini aktaran Öğrünç, "HDP ve PKK aynıdır. HDP olmasa PKK olmazdı. Onlar çocuk hırsızıdır." dedi.

5 yıldır oğlundan haber alamadığını aktaran Öğrünç, şöyle konuştu:

"Evladımı istiyorum. 5 yıldır kuzumdan ayrıyım. Oğlumu da almadan gitmem. Garibanların çocuklarını alıp götürüyorlar. Ne hakları var? Yavrumu, kuzumu versinler. Yeter, bu hasret içimi yaktı bitirdi. Ölü mü, yaşıyor mu bilmiyorum."

Evladına teslim olması çağrısında bulunan Öğrünç, "Oğlum, eğer sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan gel, adalete teslim ol. Gel artık bu hasretlik bitsin." ifadelerini kullandı.

Hakkari'den oğlu Muhammed için eyleme katılan Nadire Çakan da Kürtçe yaptığı konuşmada, evladını HDP'nin götürdüğünü, oğlunun daha küçük olduğunu aktardı.

Çakan, "Muhammed oğlum geri gel. Gel annenin yanına. Beni görüyorsan gel. Anneni yalnız bırakma. Gel devlete teslim ol. Devletimiz güçlüdür." diyen Çakan, evladını HDP'den istediğini anlattı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 5 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan kızı Hatice için oturma eylemine devam eden anne Nazime Arslan ise Kürtçe yaptığı konuşmada, terör örgütünün evladını kaçırdığını, 3 yıl önce de eşinin terör örgütü PKK tarafından öldürdüğünü söyledi.

484 gündür eylem yaptığını bildiren Arslan, "Çocuklarımızı istiyoruz. Kocamı öldürdüler. Kızımı 15 yaşındayken okuldan kaçırdılar. Allah bu zulmü kabul eder mi? Kızım, babanı PKK'a öldürdü. Yavrum, gel teslim ol. Devletine teslim ol. Korkma gel." dedi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı
Spor

Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın annesini kaybetmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan küfürler..
Çavuşoğlu'ndan Libya mesajı: Talebe olumlu cevap vermeseydik...
Gündem

Çavuşoğlu'ndan Libya mesajı: Talebe olumlu cevap vermeseydik...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, Hafter ve destekçilerine karşı Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hük..
Hücre evi baskınında şok görüntü! FETÖ abisini iğrenç fotoğrafları
Gündem

Hücre evi baskınında şok görüntü! FETÖ abisini iğrenç fotoğrafları

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan "Güncel üniversite öğrenci yapılanması" soruşturması kapsamında düzenl..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay