Diyarbakır anneleri: Şov değil evlat peşindeyiz

Hasan Türkmen Ankara

Evlatlarının HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyleyerek 3 Eylül’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başlayan cesur analar, evlatlarını almadan eylemlerini bırakmamakta kararlı. Eyleminin 60. gününde Akit’e konuşan acılı annelerden Ayşegül Biçer, kanser hastalığına rağmen evlat nöbeti tuttuğunu belirterek, “Bu çabamızın, bu soğuk havadaki nöbetimizin sonunda zafer istiyoruz” dedi. Eşi ve çocukları ile birlikte 2 aydır HDP önünde kaçırılan evladı Özkan için nöbet tutan baba Süleyman Aydın da, “Evlat hasretiyle anneler krize giriyor ama HDP tehdit etmekten başka bir şey yapmıyor. Biz onların bu yaptıklarına aldırış etmeden nöbetimize devam edeceğiz” diye konuştu. Acılı baba Salih Gökçe ise, “Değil 2 ay, 22 ay daha nöbet tutarım. Biz şaka ya da şov yapmıyoruz. Bizler evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. Umudumuz olduğu sürece buradayız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İzmit ve Sakarya’dan Diyarbakır’a gelen 50 kişilik grup, evlat nöbetini sürdüren ailelerle görüştü, desteklerini iletti.