Diyarbakır anneleri PKK’nın 40 yıllık korku duvarını yıktı

Türkiye’nin terörle mücadelede son yıllarda ciddi bir başarı elde ettiğine dikkati çeken Alptekin, terörün ülkenin batısından doğusuna tüm sathında silindiğini, yıllar önce PKK'lı teröristlerin varlığından dolayı girilemeyen bölgelerde bugün vatandaşların doğa sporları yaptığını anlattı. Türkiye'nin terörle mücadele defansif ve ofansif olarak kabaca ikiye ayıran Alptekin, şunları kaydetti: “Defansif sınır güvenliği stratejisinin öne çıkan enstrümanları; sınırlarda konumlandırılan kalekollar, insansız hava araçları ve PKK'ya lojistik, istihbarat ve propaganda desteği sunan belediyelere kayyım görevlendirmeleridir. Türkiye'nin ofansif sınır güvenliği stratejileri ise terörü kaynağında kurutmak adına "önleyici müdahaleler" adıyla özetlenebilir. Önleyici müdahaleler büyük oranda 2 yolla hayata geçirilmektedir; sınır ötesinde icra edilen askeri harekatlar ile Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK'nın kontrolündeki, sınırımıza bitişik alanlarda güvenli bölgeler kurulması ve SİHA'lar ile örgüt yönetici kadrosuna nokta operasyonlar.”

Vatandaşla devlet arasında güven tesis edildi

“Türkiye'nin terörle mücadelede ispatladığı askeri kapasitesi, terör örgütünü en güvenli gördüğü alanlarda bile hareket edemez hale getirmiştir. Ancak terörle mücadelenin silahlı mücadele kadar önemli ikinci bir ayağı da toplumsal politikalardır. Bu toplumsal politikaların ilki; Kürt vatandaşlar tarafından hissedilen mağduriyet ve mahrumiyetlerin giderilmesiydi. Özellikle Kürtçe yayıncılık ve Kürtçe öğretimi başlıklarında teslim edilen haklar artık Türkiye'de Kürtçe dilini ve Kürt kimliğini bir tehdit olarak değil, kültürel bir zenginlik olarak kodlamaktadır. Bölgeye yapılan alt ve üstyapı yatırımları, asayiş ortamı, sanayi ve turizmin gelişmesine, gençlerin sosyalleşmesine, kültürel aktivitelerin hız kazanmasına imkan sağlamakta ve bölgede normalleşme adına mühim mesafeler kat edilmektedir. Vatandaşla devlet arasında güvenin tesis edilmesi, 1000 günü aşkın süredir devam eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti konusunda da teşvik edici olmuştur.”

PKK’nın etkisi hem yurt içi hem de yurt dışında kırıldı

“3 Eylül 2019'dan beri evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinin eylemleri bugün Van, Hakkari, Şırnak ve Muş'a da yayılmış, nöbete katılan aile sayısı 300'ü geçmiştir. Diyarbakır anneleri, bölgede terör örgütünün kurmaya çalıştığı 40 yıllık korku duvarını yıkmış, örgüte katılımların durmasında önemli bir rol oynamıştır. Netice itibarıyla askeri ve toplumsal temelde şekillenen entegre bir terörle mücadele stratejisi, bugün Türkiye sınırları içindeki ve hatta sınır ötesindeki pek çok bölgede terör örgütü PKK'nın etkisini kırmıştır.”