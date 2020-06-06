Diyarbakır anneleri HDP’lilerin tutuklanmasını sevinçle karşıladı

Hasan Eğrigöz Ankara

Eli kanlı terör örgütü PKK ile arasına hiçbir mesafe koymayan HDP’li vekillerin milletvekilliklerinin düşürülmesi ve ardından cezaevine yollanması, Türk milletinin yanı sıra aylardır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde HDP/PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyişini sürdüren Diyarbakır annelerini sevince boğdu.

“Bunlar kravatlı terörist”

Oğlu Mustafa için eylem yapan acılı anne Ayşegül Biçer: “Bana küp küp altın verilse bu kadar sevinmezdim. Bunların terör örgütü PKK ile işbirliği içinde oldukları apaçık ortada. Bunlar kravatlı, dağdakiler kravatsız. Aradaki tek fark bu. Bizim çocuklarımız üzerinden yaptıkları siyaset Allah’ın izniyle onların sonu olacaktır. Teker teker de olursa onları parmaklıklar ardına göndereceğiz. Yeter artık. 40 yıldır yaşattıkları bu zulüm, bu işkence bitmedi. Anneler olarak onları bitireceğiz!”

Annelerinin ahı”

Kızı Yasemin için nöbete katılan Yıldız Ballı: “Yıllardır haber alamadığımız çocuklarımızdan, HDP önünde başlayan eylemle kavuşma umudu yakaladık. Birçok siyasetçi, STK bize destek oldu ama asıl muhatabımız HDP’liler konuyla alakalı bize hiçbir şey söylemediler. Ancak bazı anneleri, babaları eylemden yıldırmak için tehdit ettiler. Biz ise vazgeçmedik, korkmadık. Asla da vazgeçmeyeceğiz. Onlardan çocuklarımızı alacağız. Hepsi hepsi boylar inşallah. Bu hapis kararı da Diyarbakır annelerinin ahıdır.”

Bizimle alay ediyorlardı

Oğlu Özkan için nöbet tutan baba Süleyman Aydın: “Musa Farisoğulları eylemimizin ilk gününden beri buradan geçip bizimle alay ediyordu, bizi görmezden geliyordu. Leyla Güven ise çadırımızın yanı başında, ‘Gerillaya katılım da olacak, savaşlar da olacak’ diyerek, devleti tehdit etti. Bunu hangi devlet kabul eder? HDP milletvekilleri PKK ile aranıza mesafe bırakın. Günlerdir bu Kürt vatandaşları, buradaki anneler, babalar perişan oldu. Neden bunları görmezden geliyorsunuz? 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderdiniz? Artık 10 yaşındaki çocuk bile biliyor ki, PKK ile iş birliği yapıyorsunuz. Diğerleri de mesafe koymadığı müddetçe aynı duruma düşeceklerdir. O yüzden artık sırtlarını PKK’ya değil de, bu millete, bu halka dayasınlar. O zaman siyasetlerini yapabilirler. Yaşasın Türk adaleti.”