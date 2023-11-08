Diyarbakır anneleri evlatlarına seslendi: Siyonistlere asker olmayın

Çocukları, terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP’li teröristlerce dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı evlat nöbeti, 1528’inci gününde devam etti. İstanbul’dan 1993 yılında 20 yaşındayken dağa götürülen Rafet için Batman’dan gelen anne Gülistan Ekinci ile kız kardeşi Emine Can da oturma eylemine dahil oldu. Anne Ekinci, Kürtçe yaptığı açıklamada, yıllardır oğlundan haber alamadığını belirterek, “Yıllardır bu acıyı yaşıyorum. Lanet olsun size” dedi.

4 yıldır evlat nöbetini sürdüren anneler ise Gazze’de masum sivilleri katletmeye devam eden Siyonist alçakların kendi askerlerini kaybetmemek için terör örgütünden paralı eleman alacağı iddiaları üzerine evlatlarına ABD ve İsrail’in uşağı bu terör örgütünden bir an önce kaçmaları çağrısı yaptı. Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’in Akit’e ilettiği açık mektupta, “Sakın insanlık düşmanı Siyonistlere paralı asker olmayın. Bize, ailelerinize geri dönün” denildi.

Askerlerini kaybetmemek için sizi sahaya sürecekler

İşte, “Evlatlarımıza Açık Mektubumuzdur” diye başlayan o yürek burkan mektup: “Değerli evlatlarımız, sizler halen biz anne ve babaların mis kokulu kıymetlilerisiniz. Anne ve babalarınız, aileleriniz kendi canından çok sevip esirgerken, binbir türlü hile, yalan ve oyunlarla sizleri ciğerimizden koparan alçak, emperyalist, Türkiye düşmanı Siyonist terör örgütü PKK ve uzantıları, bugün gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Bugün İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık suçu ve soykırımın arkasında yine bu hain terör örgütü şebekesi ve arkasındaki ABD, AB ve İsrail vardır. Korkak Siyonistler her şeyi para ile halledeceklerini düşündüklerinden, PKK terör örgütü içerisinden para karşılığında savaşacak militan arayışı içerisine girmiş. Amaçları, para karşılığında bir katil ve psikopat ordusu kurup mazlum insanları kadın çocuk genç yaşlı demeden katletmektir.

ABD’nin Suriye’de eğittiği PKK ve YPG’liler, Gazze işgaline katılmak için İsrail ordusuna yazılıyor. Her birine 9 bin Şekel, Türk parasıyla 66 bin lira maaş verilecek diyorlar. Pek çok yerde ‘İsrail ordusuna alma ofisi’ açılmış. İsrail 10 bine yakın asker kaybıyla sonuçlanabilecek kara saldırısında kendi askerlerini kaybetmeyi göze alamadığı için PKK’lıları kullanacak. Evlatlarımız, bu gerçeği görüp, bu Siyonist katillerin amaçlarına alet olmayın ve ilk fırsatta kaçarak ait olduğunuz yere ailenizin yanına dönün. Bir kere kandırılıp insanlık düşmanı terör örgütünün tuzağına düştünüz. Bir kere daha aldanıp sakın insanlık düşmanı Siyonistlere paralı asker olmayın. Bize dönün, dönün ki bitsin bu cehennem azabı.”

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