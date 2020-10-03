  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Aktüel

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Anne Saadet Ödümlü: - "Bir çocuk dahi kalsa eylemden vazgeçmeyeceğiz" - Baba Ömer Tokay: - "Onlardan çocuğumu almadan gitmem"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 15:06:00 -
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 397. gününe girdi.

Siirt'ten dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek eylem yapan anne Saadet Ödümlü, 6 yılı aşkın süredir çocuğundan ayrı olduğunu söyledi.

"Çocuğum gelene kadar eylem yapmaya devam edeceğim. Bir çocuk dahi kalsa eylemden vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Çocukları burada toplayıp gönderiyorlar." diyen Ödümlü, çocuğunun dağa kaçırılmasına tepkisini dile getirdi.

Ödümlü, 18 ailenin evladına kavuştuğunu anımsatarak, "İnşallah hepimizin çocuğu gelecek." dedi.

Baba Ömer Tokay da oğlu Mehmet için katıldığı oturma eyleminde 1 yılın geride kaldığını dile getirdi.

Tokay, piknik bahanesiyle kaçırılan oğluna yaklaşık 10 yıldır hasret olduğunu anlatarak, "Evladım HDP aracılığıyla dağa gönderildi. Çok acı çektik. Annesi çok acı çekti. Oğlum gelene kadar, ölünceye kadar burada kalacağım. Onlardan çocuğumu almadan gitmem." diye konuştu.

Teslim olan çocukların ailelerine kavuştuğunu belirten Tokay, "Oğlum sen de gel teslim ol. Eski günlerine inşallah kavuşacaksın." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı: Eğer Türkiye bunu başarırsa...
Dünya

Ermenistan Başbakanı: Eğer Türkiye bunu başarırsa...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmalar sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye ile ilgili akılalmaz sözler geldi. Tü..
Azerbaycan'dan yoğun bombardıman! Ermenistan pes etti! Skandal 'Türkiye' talebi
Dünya

Azerbaycan'dan yoğun bombardıman! Ermenistan pes etti! Skandal 'Türkiye' talebi

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim bugün de devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattı..
Dayısının oğlu tarafından silahla öldürüldü
Yerel

Dayısının oğlu tarafından silahla öldürüldü

Samsun’da bir şahıs, evinin önünde dayısın oğlu tarafından silahla öldürüldü.
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay