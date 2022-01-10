“Diyarbakır anneleri asla yalnız değildir”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde eşi Semra Çınar, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılarıyla birlikte Diyarbakır’a giderek, evlat nöbeti tutan Diyarbakır Annelerini ziyaret etti.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde Türk Bayraklarıyla donatılan ‘umut ve özlem’ çadırlarında dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarıyla birlikte evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren ailelerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ailelerin taleplerini dinleyip, desteklerini iletti.

Dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileler, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile beraberindeki heyeti, terör örgütü PKK'ya karşı verdikleri cesur mücadelede yanlarında oldukları için teşekkürlerini sundular.

Gerçekleşen ziyaretten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “ Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ile yanındaki heyet Diyarbakır’da haklı bir dava yürüten ailelerimizi ziyarete ederek, buradaki ailelerimizin dertlerine ortak oldular, çok teşekkür ediyoruz, bizi onure ettiler.” şeklinde konuştu.

Diyarbakır Annelerini sonuna kadar desteklediklerini ve yanlarında olduklarını ifade eden AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ise, “ Diyarbakır Annelerinin 2019 yılında PKK’nın meclisteki yüzü olan HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları evlat nöbetlerinde ki dik ve onurlu duruşları hepimizi gururlandırmaktadır. Yeşilyurt Belediye Başkanımızla birlikte Diyarbakır’a gelerek çocuklarını bekleyen ailelerimizin yanında olduk, onlara desteklerimizi paylaştık. Dualarımızla ailelerimizin yanındayız, bugüne kadar 33 ailemiz çocuklarına kavuştu, inşallah diğer evlatlarımızda ailelerine en kısa sürede kavuşurlar ve bu hasret sona erer. Anne olmak farklı bir şey, onu burada yaşamak ise çok daha farklı, dileğimiz ve duamız tüm ailelerin çocuklarına kavuşmalarıdır.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, duygusal anların yaşandığı ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Diyarbakır Annelerinin cesur, kararlı ve fedakârca sürdürdüğü evlat nöbetini sonuna kadar desteklerini, bugün dökülen gözyaşlarının sevinç gözyaşlarına döneceğine yürekten inandıklarını söyledi.

Diyarbakır Annelerinin şanlı mücadelesinin tarihe altın harflerle yazılacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “3 Eylül 2019'dan itibaren çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde şanlı bir mücadele veren Diyarbakır Annelerine destek vermek için Diyarbakır’a geldik. Burada büyük bir sabır, gayret ve fedakarlıkla çocuklarının döneceği anı bekleyen ailelerimizin evlat nöbetlerini destekliyoruz ve her zaman yanlarındayız. Malatya’dan, Yeşilyurt’tan tüm hemşehrilerimizin dua ve desteklerini burada onurlu ve dik bir duruş sergileyen ailelerimize ilettik. Yeşilyurt Belediyesi olarak 2022 yılını ‘Kadın ve Aile Yılı’ olarak belirledik. Yeni kurduğumuz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün bünyesinde gerçekleşecek bu yıl ki ilk faaliyetlerimizi Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerimizi ziyaretle başlatmak bizim için çok büyük anlam ifade etmektedir. 2,5 yıldır burada kurulan umut ve özlem çadırlarında çocuklarına kavuşacakları anı bekleyen ailelerimizle bir araya geldik, onların dertlerini ve taleplerini dinledik.Terör örgütüne karşı evlatlarını nereden isteyeceğini bilen ailelerle karşı karşıyayız. Çünkü çocuklarının yeri aileleri yanıdır. Bütün manevi desteğimizle Diyarbakır annelerimizin yanındayız. Ailelerimizin kararlı, inançlı ve imanlı duruşları her türlü takdirin üzerindedir.Her ailemizin ayrı bir hikâyesi var, çok zor bir durum, bizlerde bu zor günlerde bu onurlu direnişi sürdüren ailelerimizin haklı mücadelesinde yanlarındayız. Ailelerimiz, yakınları ve sevdikleri dört gözle hain terör örgütünün kaçırdığı çocuklarını bekliyorlar.Bugüne kadar sürdürülen haklı direniş neticesinde 33 evladımız ailelerine dönüş yaptı, inşallah geri kalan çocuklarımızda bu mücadele neticesinde asıl yerleri olan ailelerine geri döneceklerdir, bizler buna inanıyoruz.” diye konuştu.

Terör örgütleri ve terör destekçilerine karşı verilen amansız mücadele sonunda Türkiye’nin bu sorundan kurtulacağına inandıklarını ifade eden Başkan Çınar, “ Ülkemizdeki birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamını bozmak, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı sekteye uğratmak isteyenler katiyen başarılı olamayacaklar, bizim kardeşliğimizi bozamayacaklardır. İşte burada tutulan evlat nöbeti de bunun açık bir göstergesidir. Türkiye’nin her bölgesinden buraya akın akın ziyaretler yapılıyor, destekler veriliyor, dualar ediliyor, Diyarbakır Anneleri asla yalnız değildir.Çevre illerden gelen ailelerinde katılımıyla burada tutulan nöbetin ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu artık herkes biliyor. Türkiye bir yandan ailelerimize ve bu ülkenin evlatlarına sahip çıkarken, diğer yandan bu kanlı terör örgütünün kökünü kazımaya, bu bataklığı kurutmaya büyük bir kararlılıkla devam etmektedir. Bugün dökülen gözyaşlarının sevinç gözyaşlarına döneceğine hepimiz yürekten inanıyoruz. Bizlerde bu nöbete destek vermek için bugün buradayız.Evlatlarımızı kendi hain düşüncelerine alet etmek isteyen terör örgütleri ve onların yandaşları asla başarılı olamayacaklar, burada bulunan herkes kandırılan çocuklarımızı bekliyoruz. Kandırılan ve aldatılan evlatlarımız elbet geri dönecekler, buradan tüm evlatlarımıza sesleniyoruz; “aileleriniz sizi bekliyor, sebep ne olursa olsun sizi bağırlarına basmaya hazırlar, yeter ki evinize dönün, anneniz, babanız ve sevdiklerinizin gözyaşlarını sevinç gözyaşlarına çevirmek sizin elinizde, sizi özlem ve hasretle bekleyen ailelerimizin bu isteklerini yerine getirin”. Bizlerde tüm gücümüzle bu haklı davanın bir parçası olduğumuzu göstermek için bugün ekibimizle birlikte buraya geldik, ailelerimizin evlat hasretinin sona ermesi için dua ettik. Kurulan çadırlarda cesur ve onurlu bir mücadele veriliyor, ellerinde çocuklarının fotoğrafları ve Türk Bayraklarıyla başlatılan nöbeti aksatmadan sürdüren ailelerimizin bu fedakarlığı asla unutulmayacaktır. Her şey vatanımız için, devletimiz için ve milletimizin geleceği içindir, birlik ve beraberliğini güçlendirmek içindir.” diye konuştu.