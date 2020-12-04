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Gündem Diyanet'ten son dakika Cuma Namazı açıklaması
Gündem

Diyanet'ten son dakika Cuma Namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Cuma namazına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 10:17:00 - 2020-12-04 10:26:37
Diyanet'ten son dakika Cuma Namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Cuma namazına ilişkin Twitter hesabından son dakika açıklamasında bulundu. "Bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir." denilen açıklamada, "meşru bir mazeretin varlığı, Cuma namazının farziyetini düşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

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İSLAM

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