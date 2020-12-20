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İSLAM Diyanet'ten önemli hizmet: Birçok eser ücretsiz online kullanıma açıldı
İSLAM

Diyanet'ten önemli hizmet: Birçok eser ücretsiz online kullanıma açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı kendi yayınlarından çıkan birçok eseri PDF olarak ücretsiz online kullanıma açtı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:51:00 - 2020-12-20 15:53:29
Diyanet'ten önemli hizmet: Birçok eser ücretsiz online kullanıma açıldı

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeni ile sosyal hayata yönelik birçok kısıtlama uygulanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı kendi yayınlarından çıkarttığı eserleri PDF olarak ücretsiz online kullanıma açtı. 'Hayat Eve Sığar' sloganı ile hayata geçirilen 'Evde Kal'ma günlerinde vatandaşlar birçok önemli İslami kaynağa Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Yayınları'ndan ulaşabilecek.

Birçok eser mevcut

Vatandaşlar alınan kararla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital yayınları aracılığı ile online olarak, Kur'an-ı Kerim ve Mealler ile Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hayatı ve Hadisleri başta olmak üzere birçok esere kolaylıkla ulaşabilecek.

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