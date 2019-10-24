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Diyanet'ten nafaka açıklaması: İslam nafakaya iddet süresince müsaade eder

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Nurettin Muhtar Acar, süresiz nafakaya ilişkin açıklamasında, "Dinimiz İslam, boşanmış olan bir hanımefendinin 'iddet' süresince nafaka almasını süre dolduktan sonra da almaması gerektiğini emrediyor." dedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 18:11

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Diyanet TV canlı yayınında konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Nurettin Muhtar Acar, nafakanın İslam'daki hükmünü anlattı.  

'Erkek boşandığı eşinin nafakasını iddet süresince karşılamalı'

Acar, bir izleyicinin "1 yıl evli kaldım. 16 yıldır nafaka ödüyorum ve ödediğim tüm paraları haram ediyorum. Bu haram olur mu?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Aralarındaki evlilik bağı bir şekilde sona ermiş olan insanlarla ilgili olarak dinimiz İslam çok net hükümler koymuştur. Boşanan kadının evlilik devam ederken eşi tarafından nafakası nasıl temin ediliyorsa (yiyeceği, içeceği, giyimi, oturacağı evi) ayrıldıktan sonra da 'İddet' süresince temin edilmelidir."

'İddet süresinden sonra nafaka alınamaz'

"İddet süreleri vefat ve boşanmada farklıdır. Erkek vefat ettikten sonra kadın onun malından 4 ay nafaka alır. İddet süresinden sonra nafaka almaya devam edebilir miyiz? Hayır. İslam buna onay vermiyor. Erkek boşandıktan sonra iddet süresi kadar nafaka vermekle yükümlü. Bir yıl evli kalıp 16 yıl nafaka ödemek İslam'a uygun değil. Dinimiz buna onay vermiyor."

"Yasal düzenleme ile ilgili olan konularla ilgili bizim söyleyeceğimiz birşey yok. Ben sadece İslam'ın bu konuda ne söylediğini açıklayabilirim. Dinimiz boşanmış olan bir hanımefendinin iddeti süresince nafaka alabileceğini ve ondan sonra almaması gerektiğini söylüyor."

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 18:11
  1. nafaka
  2. nafka süresi

YORUM YAZ

  • AlettinAlettin2 sa önce
    Kadınlar nafakayı geçim kaynağı olarak görüyorlar. Kocasını aldatıp boşanankadınadanafakaödeniyor. Gazeteler bu haberlerle dolu. Sonucu şuna varıyor .. Karın aldatıyorsa 15 yıl nafaka ödememek için sesini çıkarma. Yakalananmesajları hakim "özel hayat, nasıl ele geçirdin bu belgeleri" diyor.
  • MeteMete5 sa önce
    Hocamızı görevden alırlar demedi demeyin
  • HavvaHavva10 sa önce
    Kadın eski kocasından nafaka dışında hiç bir şey almadıysa geçimi için başka geliri yoksa ne yapacak diyanet işleri kadına maddi anlamda destek olacak mı?Fetva vermesi kolay....
  • ,,,,,,,,,,11 sa önce
    Herkes hocaya karşı 'mehiri de söyle, işine geleni anlatmışsın, diğerlerini de söyle' gibi cahilce konuşmuş. Madem her şeyi biliyorsunuz bir zahmet o çoook önemli, pek kıymetli vaktinizden ayırıp bu program neymiş diye bir araştırın da bu hocamızın yıllarını vererek ulaştığı ilimden bile fazla olan, size her konuda fikir söyleme yetkisi veren ilminizi biraz daha arttırın(!).Bu program adı üstünde soru cevap programı. Yani hocaya nafakanın süresi sorulmuş.O da bu soruya yani NAFAKA SORUSUNA, yani KENDİNE SORULAN SORUYA cevap vermiş. Madem mehri merak ediyorsunuz açın telefonu sorun. Siz sordunuz da hocalar cevap mı vermedi?!! ( ama siz her şeyi biliyordunuz değil mi?!) El-insaf yani. Allah'ın verdiği hükmü feminist, İslâm'a düşman hatta hocayı linç edecek kesime rağmen hoca söylemiş siz hâlâ yok şöyle yok böyle diyorsunuz.
  • Sinan Sinan 11 sa önce
    Dinimiz haram diyor , kadem sözde müslüman haramı savunup , bunun helal görüp bu nafakayı istiyor.Bunları savunan ve destekleyenlerin hepsinin yatacak yeri yok öbür tarafta...
  • kazım çobanderelikazım çobandereli12 sa önce
    iddet ne demek?kaç kişi biliyor? böyle haberlerde bu tür açıklamalar da yapılmalıdır.
  • davincidavinci13 sa önce
    ferhat ..yorumcuya...mehir mevzusundan bahset demişsin.çocuk çoluğuna 300-400 tl nafaka vermeye karşı olnların mehir ( tazminat ) herne ise vereceğini mi zannediyorsun
  • FerhatFerhat13 sa önce
    Mihr mevzusundan da bahsedin. Hanımların haklarını gözettiğiniz belli olsun
  • davincidavinci13 sa önce
    o zaman bir aile kızıyla evlenip sonra ona küfür dayak psikolojik fiziki eziyet yapıp boşanmasına sebeb olan erkekler cezaevinde yatsınlar.bu nafaka olayı mağdur tarafı susturmak adına yapılmış bir anlaşma bende karşıyım bir tür kandırma başka bişey değildi zaten.bu kızların birçoğu yeniden evlilik yapamıyorlar.anlayacağınız bizim toplum bunu namus meselesi sayar.devlet aradan çekilsin vatandaş kendi çözsün o zaman sorunlarını.ne demek istediğim anlaşılmıştır sanırım.
  • Doğrusu...Doğrusu...13 sa önce
    Nihâyet islâmî bir ses..! Beyânı doğrudur.
  • enesenes13 sa önce
    Kutsal kitabımıza bakıpta kanun yapan ya olmadı yada yaptırmadılar
  • KüstahKüstah13 sa önce
    Tabii bu hükümler Müslümanları bağlar AKP için geçerli değil ....6284 ü istanbul sözleşmesini demiyorum bile
  • mustafamustafa14 sa önce
    İSLAM AYRICA KADINA MEHİR PARASININ VERİLMESİNİDE EMREDİYOR HOCA EFENDİ. DİNİN İŞİNE GELEN KISMINI ALIP İŞİNE GELMEYEN KISMINI ALMA. ANLADINIZ ONU SİZ. 

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